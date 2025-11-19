Новый план по Украине запрещает поставки Киеву дальнобойного оружия

В СМИ появились детали нового плана США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Financial Times.

Согласно информации издания, план Белого дома предполагает запрет для Украины на получение западного дальнобойного оружия. Кроме того, предложение США также подразумевает запрет на размещение на территории Украины иностранных наемников.

«Киев больше не будет получать западное оружие дальнего радиуса действия, способное бить вглубь России», — сообщает издание.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия и США разрабатывают новый план по урегулированию украинского конфликта. В первых публикациях также сообщалось, что план включает в себя отказ Украины от части территорий и вооружения.