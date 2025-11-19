Трамп: «весь мир заинтересован в американском оружии»

Президент США Дональд Трамп заявил, что весь мир заинтересован в американском оружии. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время выступления на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии. По мнению Трампа, все страны в мире хотят получить оружие из США. На этом фоне он заявил, что из-за этого США «нужно быть быстрее».

«Все страны в мире хотят его, они хотят наши истребители, наши ракеты, но нам нужно быть быстрее», — заявил он.

Ранее Трамп вновь заявил, что рассчитывал на более простое завершение конфликта на Украине.