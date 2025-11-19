Названа неожиданная причина, по которой на Западе «восхищаются» оружием России

Статьи в ведущих массмедиа США и Европы, которые открыто восхваляют мощь современных российских вооружений, стали одним из инструментов западной пропаганды, рассказал журналистам News.ru полковник в отставке Виктор Баранец.

Накануне американский аналитический портал Military Watch Magazine сообщил, что тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» играют значимую роль в действиях российских сил на Украине.

По словам эксперта, такие публикации рассчитаны на представителей западного общества, готовых давать деньги на снабжение Украины.

«Это довольно примитивный пропагандистский шаг Запада: мол, вот видите, какое у [президента России Владимира] Путина оружие? Значит, надо давать Украине аналогичное, чтобы Россия не победила ее на поле боя. В этом кроется примитивный и прямой смысл публикаций», — разъяснил Баранец.

Ранее Military Watch Magazine сообщил, что российский оборонный концерн «Ростех» разработал новый вариант стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ. По данным авторов статьи, машина была создана с учетом ведения боевых действий на Украине.

В украинской армии пожаловались на военные разработки России

Кроме того, эксперты портала признали, что российские ракеты «Искандер-М» эффективно попадают по целям, несмотря на все усилия украинских расчетов комплексов С-300ПС и MIM-104 Patriot.