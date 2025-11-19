Германия собирается отправить Украине дальнобойное оружие

Германия планирует оснастить Украину дальнобойными системами вооружения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на канцлера Германии Фридриха Мерца.

Во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном Мерц заявил, что Германия делает все возможное для обеспечения Украины оружием необходимой дальности. Немецкий канцлер подчеркнул, что эта работа продолжится в ближайшее время.

«В течение последних нескольких месяцев мы активно сотрудничали с украинским правительством над реализацией проектов создания ракет большой дальности. Украинская армия будет оснащена такими системами вооружения», — заявил он.

Ранее стало известно, что власти Германии планируют потратить 60 миллиардов евро на покупку новой бронетехники.