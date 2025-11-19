Трамп анонсировал начало работы по созданию новейшего истребителя F-47

Работа по созданию новейшего американского истребителя F-47 уже началась. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

Первые летные испытания американского истребителя шестого поколения F-47, создаваемого в рамках программы «Господство в воздухе нового поколения» (NGAD), запланированы на 2028 год.

Подробности проекта засекречены. Известно лишь, что F-47 будет иметь радиус действия более 1,6 тысячи километров, скорость свыше двух Махов (около 2248 км/ч) и передовые технологии снижения заметности. Известно, что Военно-воздушные силы США планируют закупить не менее 185 таких самолетов, стоимость каждого из которых может превышать $300 млн.

Разработка F-47 реализуется в рамках инициативы NGAD, которая также включает создание беспилотных спутников, новых двигателей, вооружения, систем радиоэлектронной борьбы и управления боевыми действиями.