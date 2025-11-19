Британия обвинила РФ в использовании лазеров против разведывательных самолетов

Российский корабль «Янтарь» применял лазерные системы против экипажей самолетов P-8 Poseidon BBC Великобритании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление Минобороны королевства.

В ведомстве отметили, что целью самолетов было наблюдение за российским кораблем. При этом «Янтарь» во время «текущего перехода» направил лазеры на пилотов Королевских ВВС.

«В ответ на это Великобритания развернула надводные корабли и вела постоянное воздушное наблюдение для картирования действий корабля», — говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

По словам главы ведомства Джона Хили, данные действия являются «крайне опасными» и Лондон готовит варианты военного ответа на случай эскалации. В Минобороны Великобритании считают, что «Янтарь» угрожает критически важной подводной инфраструктуре НАТО.