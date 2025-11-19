Германия потратит десятки миллиардов евро на бронетехнику

Власти Германии планируют потратить 60 миллиардов евро до 2036 года на покупку новой бронетехники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Handelsblatt.

Соответствующее решение отражено в новом проекте федерального бюджета. Согласно проекту, в ближайшие десять лет минобороны Германии может потратить на бронетехнику 60 миллиардов евро.

При этом, в начале года немецко-французское предприятие KNDS уже получило от властей Германии согласие на начало разработки новой модели танка Leopard с пушкой 130-миллиметрового калибра. Впрочем, в проекте не указывается, будут ли выделенные деньги потрачены именно на эти танки — в качестве альтернативы могут быть приобретены бронемашины типа Boxer.

Ранее в Германии одобрили законопроект, разрешающий сбивать БПЛА.