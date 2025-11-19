Росгвардейцы сбили летящие со скоростью 120 км/ч дроны ВСУ

Сотрудники Росгвардии пресекли попытку атаки украинских дронов в небе над Луганской народной республикой (ЛНР). Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Мобильные огневые группы Росгвардии зафиксировали массовый прилет дронов противника в зоне специальной военной операции (СВО). Беспилотники летели на высоте около 150 метров со скоростью 120 км/ч. Служащие войск национальной гвардии открыли по воздушным целям огонь из стрелкового оружия. В результате 13 БПЛА самолетного типа были поражены в небе над ЛНР и взорвались в воздухе.

