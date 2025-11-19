Американский авианосец вышел на расстояние нанесения авиаударов по Венесуэле

Атомный авианосец США USS Gerald Ford расположился в Карибском море на расстоянии нанесения авиаударов по Венесуэле. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что сейчас авианосец находится в 240 км к югу от Пуэрто-Рико. Расстояние между USS Gerald Ford до столицы Венесуэлы составляет около 600 км.

На борту авианосца расположено 48 ударных истребителей F/A-18 Hornet, которые способны вести боевые действия в радиусе 720 км. Кроме того, USS Gerald Ford сопровождает группа из двух крейсеров, пяти эсминцев и трех десантных кораблей с тремя тысячами морских пехотинцев на борту. На помощь им может прийти еще 10 истребителей пятого поколения F-35B, а также разведывательные самолеты и воздушные заправщики, которые размещены на Пуэрто-Рико.

Ранее Трамп утвердил планы ЦРУ по скрытым операциям в Венесуэле.