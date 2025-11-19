WSJ: Киев признал, что впервые ударил ракетами ATACMS после разрешения Трампа
Киев признал, что впервые после снятия ограничений со стороны США нанес удар по России, используя дальнобойные ракеты ATACMS.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Это говорит о том, пишет WSJ, что США готовы санкционировать такие удары и предоставлять разведданные о целях в России.
Как напоминается в материале, в октябре официальные лица США заявили, что администрация Трампа сняла ключевое ограничение для Украины, «разрешив ей использовать некоторые ракеты большой дальности».
19 ноября в минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие за сутки сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь управляемых авиационных бомб и 93 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).