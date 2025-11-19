В украинской армии пожаловались на военные разработки России

Замкомандира подразделения ПВО 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) по имени Константин (фамилия не называется) пожаловался на военные разработки России, к которым украинской армии необходимо адаптироваться.

Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse (AFP).

«Нам нужно адаптироваться каждый месяц (к российским разработкам на фронте — прим. «Ленты.ру»). Иногда еще чаще», — рассказал военнослужащий.

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) писал, что Вооруженные силы России применяют новую тактику в боях у Северска и Красного Лимана в Донецкой народной республике. Российские военные захватывают воздушное пространство, проникают вглубь обороны украинских войск, проводя атаки небольшими группами.

До этого Telegram-канал «Иди и смотри» сообщал о начале штурма Северска. Отмечалось, что российским военным удалось прорваться в город и закрепиться на его южных окраинах.