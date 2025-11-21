Дроны атаковали Ростовскую область и оставили сотни домов без электричества

Больше 200 домов в Ростовской области остались без света из-за удара БПЛА по опоре линии электропередачи. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале.

© Газета.ru

Инцидент произошел в хуторе Нагибин в Чертковском районе Ростовской области. На месте происшествия возник пожар площадью четыре квадратных метра, который был оперативно потушен. Сейчас электроснабжение в пострадавшем населенном пункте восстановлено.

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку БПЛА на регион. Дроны уже были сбиты в Чертковском и Шолоховском районах.

Вечером 20 ноября Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА над Россией. Беспилотники самолетного типа были уничтожены в период с 20:00 до 23:00 мск.

Восемь дронов уничтожили над территорией Брянской области, еще три БПЛА — над Курской областью.

Ранее ВСУ впервые применили ATACMS для удара по России.