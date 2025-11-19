«Второй Вьетнам»: чем для США обернется попытка вступить в новую войну

Операция в Венесуэле может стать для США вторым Вьетнамом, так как будет проводиться в джунглях, а местные военные заточены под партизанскую модель боевых действий. Об этом заявили опрошенные «Комсомольской правдой» военные эксперты.

Ранее Трамп заявил, что разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. После серии недавних атак на суда в Карибском море американский лидер также дал понять, что рассматривает возможность нанесения ударов по территории страны. Сообщалось и о планах США помочь свержению главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Трамп оправдывает вмешательство, утверждая, что Венесуэла ввозит в США большие партии наркотиков по морю.

При этом в Карибское море уже вошел самый современный американский авианосец Gerald R. Ford. Таким образом, в регионе сосредоточился крупнейший со времен Карибского кризиса военный контингент США. Однако Трамп пока уклончиво отвечает на вопросы о том, намерен ли он начать наземную операцию в Венесуэле, которая обладает самыми большими в мире разведанными запасами нефти.

Венесуэла находится всего лишь на 45 строчке в рейтинге военной мощи стран мира. У нее 150 тысяч военных, около 300 танков, лишь несколько десятков боеспособных самолетов. ВМС – несколько фрегатов, корветов и две старые подлодки, напоминает издание.

«Возможное время «Ч» относят к 24 ноября, когда Госдеп собирается признать иностранной террористической организацией так называемый «Картель Солнц». По версии Вашингтона, в него входит руководство страны, которое содействует наркотрафику (за голову Мадуро как «руководителя картеля» власти США объявили награду в $50 млн)», - отмечает газета.

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что Каракас делает ставку на партизанские действия, а в народном ополчении, по утверждению Мадуро, состоят 8 млн человек.

«Надо учитывать, что большая часть потенциального театра военных действий – джунгли. Это автоматически превращает любую кампанию в аналог Вьетнама. А венесуэльская армия заточена под партизанскую модель боевых действий», - пояснил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

По его мнению, Белый дом, вероятно, рассчитывает на госпереворот внутри Венесуэлы со смещением Мадуро. Восстание может начать оппозиция и получит внешнюю поддержку.

«Вашингтон не решит начать наземную операцию, пока не будет уверен, что высадка пройдет с минимальными потерями. Для этого потребуется полностью уничтожить венесуэльскую систему береговой обороны и ПВО», - уверен военный эксперт Евгений Милованов.

Он также отметил, что Вашингтон может потребовать поддержки своих действий от стран НАТО, однако они, скорее всего «ограничатся присутствием небольших экспедиционных групп».

В свою очередь Каракас может ожидать от Москвы политическую, информационную и консультационную поддержку, но будет в большей степени полагаться на себя и внутренние партизанские усилия, считает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

При этом, несмотря на заявления Трампа, из Венесуэлы в США идет только около 10% кокаина. В стране нет плантаций коки, ее роль – транзитная. Эксперты New York Times пришли к выводу о том, что если перекрыть пути кокаину из Венесуэлы, это не решит проблемы, и США необходимо сосредоточиться на Колумбии и Мексике.

Напомним, что военные действия во Вьетнаме 1964-1975 годов стали одним из важнейших событий периода холодной войны. Прямое военное вмешательство США продолжалось более восьми лет, и было отмечено массовым уничтожением мирных жителей и масштабными бомбардировками. Однако крупные поражения в Южном Вьетнаме и провал «воздушной войны» вынудили США пойти на мирное урегулирование.