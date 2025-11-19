В США рассказали об оружии, способном на годы лишить людей света

Бывший директор программы лабораторных исследований Университета Миссури Стивен Старр заявил, что в США разрабатывается электромагнитное оружие, способное оставлять людей без электричества на несколько лет. Комментарий Старра опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Старр отметил, что электромагнитный импульс (ЭМИ) - это всплеск невидимой энергии, не причиняющий вреда людям, животным, природе или строениям. Но ЭМИ может провоцировать перенапряжение в любой электропроводящей среде. Это касается линий электропередач, антенн и телекоммуникационных линий.

«Когда это происходит, любое устройство, подключенное к сети и содержащее твердотельную электронику, перегорает. Если через стену поступит 50 тысяч вольт, это коснется и всей вашей бытовой техники, и практически всего, что у вас есть дома», - заявил Старр.

По его словам, ЭМИ может повредить крупные силовые трансформаторы, необходимые для передачи электричества на большие расстояния. По словам Старра, через такие трансформаторы проходит около 90 процентов электроэнергии.

«Если вы их теряете, вся сеть выходит из строя. И у нас нет запасных трансформаторов, их нужно проектировать и изготавливать на заказ», - подчеркнул он.

Старр отметил, что новые трансформаторы можно получить как минимум через полтора года. Если их повредить, целые регионы останутся без электричества на несколько лет, считает он.

Летом 2025 года американский стартап представил электромагнитное оружие, призванное уничтожать дроны целыми роями. Оружие было протестировано на испытательном полигоне против 49 квадрокоптеров, все они вышли из строя.