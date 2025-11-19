Названа цель визита на Украину  министра армии США Дэна Дрисколла

Министр армии США Дэн Дрисколл прилетел с визитом на Украину с особой миссией — инициировать возобновление мирных переговоров от имени администрации президента Дональда Трампа.

© Московский Комсомолец

Согласно данным The Wall Street Journal, в состав делегации вошли два четырехзвездных генерала, что подчеркивает важность дипломатической инициативы. В ходе визита запланированы встречи с Владимиром Зеленским, представителями правительства, высшим военным командованием и промышленными кругами.

Особенностью нового подхода является последующая встреча Дрисколла с российскими официальными лицами. Решение Белого дома привлечь к переговорному процессу высокопоставленных военных обусловлено несколькими факторами. Американская администрация полагает, что Москва может проявить большую готовность к диалогу при посредничестве военных представителей. Кроме того, в Вашингтоне выражают разочарование отсутствием прогресса в предыдущих мирных инициативах.

Зеленский прибыл в Турцию

Данный визит представляет собой практическую реализацию заявлений Трампа о необходимости возобновления переговорного процесса по урегулированию конфликта. Привлечение военных экспертов высшего уровня свидетельствует о поиске новых форматов диалога, которые могли бы обеспечить прорыв в затянувшемся противостоянии.