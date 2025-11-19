Минобороны сообщило об уничтожении еще четырех беспилотников ВСУ над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны с 9:00 до 13:00 мск уничтожили над Россией еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

© Газета.Ru

В ведомстве уточнили, что три дрона были сбиты над Курской областью, еще один — над Брянской.

Этим же утром российская противовоздушная оборона в период с 6:00 до 9:00 мск перехватила и уничтожила 11 украинских беспилотников над двумя регионами: восемь — над Рязанской областью и три — над Тамбовской.

Минобороны сообщало, что в ночь на 19 ноября ПВО зафиксировала масштабную атаку. С 23:00 18 ноября до 7:00 мск было уничтожено 65 украинских дронов над несколькими регионами страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

По данным ведомства, ночью сбили 16 БПЛА над Черным морем, по 14 — над Воронежской областью и Краснодарским краем, 11 — над Белгородской областью, девять — над Азовским морем и один — над Брянской.