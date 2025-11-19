Хинштейн: ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по подстанции в Рыльске Курской области. Об этом в среду, 19 ноября, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

© Вечерняя Москва

В результате частично нарушено электроснабжение микрорайона Боровское, из строя вышла одна из котельных.

— Сегодня днем враг атаковал подстанцию в микрорайоне Боровское в городе Рыльске. В результате удара частично нарушено электроснабжение микрорайона, из строя вышла одна из котельных. В ближайшее время аварийные бригады приступят к восстановительным работам, — говорится в Telegram-канале губернатора.

Вооруженные силы России в ночь на 19 ноября также нанесли массированные удары по объектам энергоинфраструктуры на Украине. В Минобороны РФ отметили, что это был ответ на террористические атаки Киева.