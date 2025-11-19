Суровый приговор вынесли двум боевикам ВСУ за теракты на территории России

Суд вынес обвинительный приговор двум военнослужащим ВСУ за совершение террористических актов на территории Курской области. Александр Бродовой и Максим Онищенко из 21-й отдельной механизированной бригады получили сроки в виде 16 лет лишения свободы, пишет Следком РФ.

Следствие установило, что в апреле 2025 года оба осужденных в составе украинского подразделения незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации. Военнослужащие были вооружены автоматами АК-74 и гранатами, а передвижение осуществляли на боевых машинах пехоты "CV-90".

На территории Беловского района Курской области Бродовой и Онищенко заняли наблюдательно-огневую позицию. Их преступные действия были направлены на вооруженное блокирование и удержание под незаконным контролем хутора Кучерова.

2 мая 2025 года в ходе боестолкновения оба военнослужащих были задержаны российскими военными и переданы следственным органам. Собранные Главным военным следственным управлением СК РФ доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Суд назначил обоим осужденным наказание в виде 16 лет лишения свободы. Бродовой отбудет первые 4 года в тюрьме, затем будет переведен в колонию строгого режима. Онищенко проведет в тюремном заключении 3 года с последующим отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.