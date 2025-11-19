Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что инструкторы НАТО, находящиеся на Западной Украине, могли стать целями удара ВС РФ. Об этом Липовой рассказал «Аргументам и фактам».

В Минобороны России заявили, что в ответ на атаки ВСУ по российским гражданским объектам ВС РФ утром 19 ноября нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуре, которая обеспечивала их работу, и складам беспилотников дальнего действия в западных областях Украины.

В Минобороны подчеркнули, что массированный удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками.

Липовой заявил, что Франция и Германия пытаются развернуть на Западной Украине учебные полигоны, где инструкторы НАТО планируют обучать украинских солдат. Генерал заявил, что такие объекты уничтожаются «по мере выявления». Также он указал, что на Западной Украине находится военная промышленность.