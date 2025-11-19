Украина попыталась атаковать Россию почти десятком умных бомб

Вооруженные силы Украины попыталась атаковать объекты на территории России почти десятком умных бомб. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

Как рассказали журналистам в оборонном ведомстве, всего ВСУ попытались применить семь управляемых авиабомб. Все снаряды сбила российская система противовоздушной обороны (ПВО). О каких авиационных бомбах идет речь — как и о целях ВСУ, неизвестно.

ВСУ периодически используют управляемые французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров. Также, как отмечал военный эксперт Анатолий Матвийчук, для удара могут применяться бомбы JDAM. Для их запуска ВСУ используют самолеты Су-24 и, вероятно, F-16.

Ранее сообщалось, что в ходе противоракетного боя российскими боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» были сбиты четыре ракеты ATACMS. Российские военные установили место их запуска.