Вашингтон мог передать Киеву около пятидесяти ракет ATACMS, а также есть вероятность, что американская сторона санкционировала удары по России. Об этом заявил News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По словам эксперта, явно видно, что на Украину была доставлена новая партия ракет ATACMS.

«Я думаю, что их передали не так давно. Это говорит о том, что США дали добро на применение этих ракет по внутренним регионам России. Речь идет не о единичных снарядах, в партии может быть и 50 ракет. Я допускаю такую цифру», — пояснил Кнутов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 18 ноября над Воронежем были сбиты четыре ракеты ATACMS. Их обломками оказались повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также один из частных домов города.

При этом разрешил Украине бить вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS 17 ноября 2024 года занимавший на тот момент пост президента США Джо Байден. Через два дня ВСУ провели первую атаку с их использованием по объекту на территории Брянской области. В декабре того же года новый президент США Дональд Трамп назвал такое решение глупым.