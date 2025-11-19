Подразделения группировки "Центр" Вооруженных сил России отразили пять атак из Гришино по деблокированию окруженных в Красноармейске (украинское название – Покровск) подразделений вооруженных сил Украины, уничтожены до 45 боевиков, сообщило Минобороны РФ.

© Московский Комсомолец

Отражены 5 атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка украинской армии из района населенного пункта Гришино в ДНР с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ, поделились подробностями в российском военном ведомстве.

Уничтожено до 45 боевиков и бронеавтомобиль "Казак", сообщили там.

По информации Минобороны, ВС РФ за последние сутки освободили населенные пункты Цегельное Харьковской области и Нечаевка Днепропетровской области. Потери вооруженных сил Украины в живой силе на всех направлениях специальной военной операции за сутки составили около 1110 военнослужащих.

В конце августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов говорил о том, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли серьезные потери. По его данным, стратегическая инициатива в зоне проведения специальной военной операции полностью находится у Москвы.