Условия, в которых оказалась Украина, ухудшаются с каждым днем. Как сообщает РИА Новости, Вашингтон призывают как можно скорее начать переговоры с Москвой, пока не закрылось очередное окно возможностей.

Постоянное продвижение российских войск, ежедневная сдача в плен украинских солдат, массовое бегство молодежи с Украины и фактический дефолт — при таких условиях продержаться долго невозможно. Понимать это стали и западные эксперты, которые до недавнего времени прочили киевскому режиму победу.

Например, американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) задается вопросом, обречена ли Украина. Он же отвечает на вопрос — ВС РФ будут забирать все больше территорий и в какой-то момент «ряды украинцев сломаются». The Times и вовсе признает, что «Киев не дотянет до весны».

Научный сотрудник аналитического центра RAND Corp Дженнифер Кавано чуть более милосердна, но также неумолима: ВСУ могут продержаться «год, несколько месяцев или считанные недели».

«Упрямство Киева — показатель не силы, а слабости, <…> там предпочитают медленное отступление быстрой капитуляции. Это опасная стратегия, которая несет огромный риск для выживаемости страны», — заявила она.

Кавано при этом заботится не о Киеве, а о том, как падение режима скажется на администрации США. Она укоряет Вашингтон, что тот не воспользовался окном переговоров с Москвой, признавая, что угрозы в ее адрес не сработали. Продолжение кризиса крайне опасно — если Киев попытается масштабировать конфликт с помощью провокаций, то Штаты окажутся в воронке мировой войны. А если Украина рухнет, то враги президента США Дональда Трампа обвинят его в «новом Афганистане».

При этом Кавано считает, что пока для Вашингтона не все потеряно — он все еще может предложить Москве гарантию нерасширения НАТО на восток и снятие санкций с Россией. По мнению эксперта, от такого предложения невозможно отказаться, но делать его нужно как можно скорее, иначе и это окно возможностей закроется.

Таким образом, в Красноармейске сейчас решается не только судьбы России, Украины и Европы, но и США. Москва же тем временем продолжит добиваться целей спецоперации с тем же упорством, которое демонстрировала все это время.