Военный эксперт спрогнозировал судьбу Rafale на Украине
Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российские системы ПВО способны уничтожать истребители Rafale, которые Франция планирует поставить Украине. Об этом Кнутов рассказал News.ru.
Французский президент Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский 17 ноября провели переговоры. По итогам встречи они подписали меморандум, согласно которому Украина закупит сто истребителей Rafale в течение десяти лет. Соглашение также предусматривает приобретение Киевом систем ПВО SAMP-T, радиолокационных систем и беспилотников.
Он добавил, что зенитные ракетные комплексы С-300, включая модели С-300ПМ2, С-300ПМУ2, С-350, и С-400 способны уничтожать Rafale. Кнутов отметил, что российские системы могут ликвидировать истребители «на предельной дальности».