Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российские системы ПВО способны уничтожать истребители Rafale, которые Франция планирует поставить Украине. Об этом Кнутов рассказал News.ru.

Французский президент Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский 17 ноября провели переговоры. По итогам встречи они подписали меморандум, согласно которому Украина закупит сто истребителей Rafale в течение десяти лет. Соглашение также предусматривает приобретение Киевом систем ПВО SAMP-T, радиолокационных систем и беспилотников.

«У ВС России уже сейчас есть потенциал, который позволяет поразить истребители Rafale», - подчеркнул Кнутов.

Он добавил, что зенитные ракетные комплексы С-300, включая модели С-300ПМ2, С-300ПМУ2, С-350, и С-400 способны уничтожать Rafale. Кнутов отметил, что российские системы могут ликвидировать истребители «на предельной дальности».