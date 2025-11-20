Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают своих бойцов в безуспешные контратаки в районе города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ уже не один день пытается стабилизировать свое положение, безуспешно кидая в контратаки переброшенные на гуляйпольское направление резервы», — сообщил источник.

18 ноября Вооруженные силы (ВС) России начали взятие города Гуляйполе Запорожской области в клещи. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» («РВ») отметил продолжение обвала запорожского фронта.

Ранее блогер Борис Рожин заявил, что российские войска охватываютгород Гуляйполе Запорожской области сразу с двух сторон — с севера и востока.