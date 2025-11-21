Новую партию истребителей Су-30СМ2 передали Минобороны РФ

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) поставила Министерству обороны России очередную партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2, изготовленных в рамках исполнения гособоронзаказа. Самолеты прошли полный цикл наземных и летных испытаний и направлены к месту дальнейшего несения службы.

© Российская Газета

В госкорпорации сообщили, что Су-30СМ2 относится к числу наиболее эффективных российских боевых самолетов: его высоко оценивают летчики благодаря маневренности, обновленным летно-техническим характеристикам и широкому набору вооружения, включая средства большой дальности. Современная бортовая РЛС обеспечивает более дальнее и точное обнаружение целей, а новый комплекс радиоэлектронной борьбы повышает защиту от авиационных средств поражения. По данным корпорации, в зоне специальной военной операции самолеты этого типа подтвердили свою результативность, уничтожив сотни воздушных и наземных целей.

В морской авиации ВМФ уточнили, что новые Су-30СМ2 уже приняты экипажами. Летчики отметили, что эти сверхманевренные многоцелевые истребители являются одними из самых современных в российских Вооруженных силах и задействуются для охраны воздушных рубежей по всей протяженности границ.

В ОАК подчеркнули, что модернизация самолета по техническому заданию Минобороны существенно расширила его боевые возможности: обновлены бортовые системы, внедрены новые средства поражения и современный комплекс радиоэлектронной борьбы. При этом корпорация продолжает работы по дальнейшему совершенствованию платформы, в том числе с учетом опыта ее применения в зоне СВО.

Поставка новой партии Су-30СМ2 - часть усилий по обновлению парка боевой авиации. С учетом наращивания темпов производства, а также акцента на доработку самолета по итогам фронтового опыта, можно ожидать увеличения доли Су-30СМ2 в боевом составе российской авиации в ближайшие годы.