Украинские вооруженные формирования оставили в районе сельскохозяйственного предприятия в Ровнополье группу тяжелораненых солдат, которых собирали с разных участков фронта.

Об этом сообщил командир штурмового отделения 114-го мотострелкового полка с позывным Журавль.

«Забрали опорник и обнаружили там шесть, по-моему, или семь трехсотых — тяжелораненых. То есть они [ВСУ] там скапливали именно раненых, это точка эвакуации была у них», — рассказал командир (цитата по ТАСС). По его словам, раненые военнослужащие ВСУ не оказали сопротивления и были взяты в плен, после чего им начали оказывать необходимую медицинскую помощь.

Освобождение населенного пункта Ровнополье было подтверждено Министерством обороны России 16 ноября. Российские подразделения продолжают зачистку территории и оказывают помощь всем сдавшимся в плен украинским военным, нуждающимся в лечении.