Украина получит от Германии новый вид вооружения

Немецкая компания Rheinmetall наращивает поддержку Украины. Концерн объявил о заключении нового контракта на поставку современных систем противовоздушной обороны. Об этом говорится в официальном заявлении концерна.

© Московский Комсомолец

Особенностью данной сделки является схема её финансирования. Крупный заказ, исчисляемый сотнями миллионов евро, будет оплачен одной из стран-членов ЕС. Деньги поступят из доходов, которые были получены от заморозки российских активов.

На вооружение украинской армии поступят дополнительные мобильные комплексы ПВО малой дальности Skyranger 35. Эта система создана на базе шасси знаменитого танка Leopard 1, что обеспечивает ей высокую мобильность и проходимость.

«Компания поставит Украине дополнительные малой дальности системы ПВО Skyranger 35 на базе танка Leopard 1. Общая стоимость заказа — трёхзначное число миллионов евро. Финансирование обеспечит одна из стран ЕС за счёт доходов от замороженных активов России», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что у Skyranger 35 главной ударной силой комплекса является 35-миллиметровая револьверная пушка, обладающая сверхвысокой скорострельностью — до 1000 выстрелов в минуту, а также эффективное поражение целей на расстоянии до 4 км.