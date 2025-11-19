На Западе сделали заявление после удара ВСУ по Воронежу
Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS по территории России говорит об отчаянии украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.
По его словам, публичное объявление Генштаба ВСУ об ударе ATACMS может свидетельствовать о полной поддержке подобных атак администрацией президента США Дональда Трампа.
«Я ожидаю, что американское руководство немедленно отвергнет подобные заявления, которые также указывают на тяжелое положение на местах на Украине и отчаянную потребность режима Зеленского начать мировую войну», — написал политик.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что все выпущенные ВСУ в ходе удара по Воронежу 18 ноября ракеты ATACMS были сбиты. По данным ведомства, обломки ракет повредили крыши геронтологического центра и детского дома, жертв и пострадавших нет.