Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS по территории России говорит об отчаянии украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

По его словам, публичное объявление Генштаба ВСУ об ударе ATACMS может свидетельствовать о полной поддержке подобных атак администрацией президента США Дональда Трампа.

«Я ожидаю, что американское руководство немедленно отвергнет подобные заявления, которые также указывают на тяжелое положение на местах на Украине и отчаянную потребность режима Зеленского начать мировую войну», — написал политик.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что все выпущенные ВСУ в ходе удара по Воронежу 18 ноября ракеты ATACMS были сбиты. По данным ведомства, обломки ракет повредили крыши геронтологического центра и детского дома, жертв и пострадавших нет.