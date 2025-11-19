Бойцы ВС РФ ведут ожесточенные бои на купянском направлении

Российские подразделения отражают атаки противника на купянском направлении, ведя ожесточенные бои в селах Кучеровка и Куриловка. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

По его словам, Вооруженные силы Украины, «понимая риск утери логистических маршрутов в районе Купянска-Узлового», пытается атаковать российские войска в районе Колесниковка — Загрызово, чтобы восстановить маршрут снабжения через Боровую.

«Наши подразделения продолжают дожимать западную часть Купянска на южных окраинах в частном секторе, отражая контратаки, удерживая и зачищая промзону и северо-восточную часть Купянска, продвигаются в районе ул. Сватовская. Ожесточенные бои в Кучеровке и особенно в Куриловке, в районе Колесниковки и Загрызово», — отметил военкор.

При этом, по его словам, российские войска продолжают идти вперед, «зачистив Двуречанское, продвинувшись южнее Отрадного и Бологовки».

Полный контроль над Купянском даст ВС РФ преимущество для продвижения в сторону Славянско-Краматорской агломерации. По оценкам экспертов, сначала российские войска обеспечат логистику, а затем в течение нескольких месяцев получат мощный плацдарм для дальнейшего продвижения в сторону Краматорска и Славянска.