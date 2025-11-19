Атака Воронежа американскими ракетами ATACMS может быть часть плана по склонению России к переговорам в «не устраивающем обе стороны формате». Об этом написал в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков.

Ранее в Минобороны сообщили, что 18 ноября Воронеж был атакован четырьмя оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Все они были сбиты, но обломками повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также один из частных домов города. Две американские пусковые установки MLRS, с помощью которых Киев пытался атаковать Воронеж, были обнаружены, а затем уничтожены ударом «Искандера».

Военкор Александр Сладков обратил внимание на то, что Запад с помощью ударов ракетами с территории Украины может начать «выбивать» российскую систему противовоздушной обороны.

«Обстановка не совсем простая, и Европа, горланя о скорой войне с Россией, возможно имеет и свои планы, возбуждая свой ВПК сильнее и сильнее. Возможно, нас снова пытаются склонить к переговорам в «не устраивающем обе стороны формате договоренностей». И Владимир Зеленский уже проводит «бой с тенью» в Турции, поехав на переговоры с Россией без России», - отметил он.

По мнению Александра Сладкова, Европа может попытаться «побыстрее закончить войну любыми методами», чтобы спасти свою экономику с помощью российского газа. И «европейцы уже в открытую говорят о таком варианте», констатировал он.