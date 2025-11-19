США одобрили продажу Тайваню системы ПВО на 700 млн долларов

Правительство США объявило в среду о продаже Тайваню современной системы противовоздушной обороны NASAMS стоимостью почти 700 миллионов долларов.

© Российская Газета

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Были выделены средства на зарубежные военные продажи на 2026 финансовый год в размере 698 948 760 долларов", - заявили в Пентагоне.

Системы противовоздушной обороны National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) производятся компанией RTX. Это передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Он может уничтожать беспилотники, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие цели. В Азиатско-Тихоокеанском регионе только Австралия и Индонезия в настоящее время обладают этим вооружением.

Это уже вторая сделка между Вашингтоном и Тайбэем за неделю. В прошлый четверг США одобрили продажу Тайваню военных самолетов и запчастей на сумму 330 млн долларов.

Новость об очередной сделке по продаже оружия появилась на фоне обострения дипломатического кризиса между Пекином и Токио из-за Тайваня.