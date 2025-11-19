Военное командование Украины решило уничтожить собственных бойцов, которые остались в Красноармейске (украинское название Покровск) и Димитрове (Мирноград). Как сообщает «Царьград», Киев боится, что солдаты сдадутся в плен и расскажут правду о преступных приказах.

Как пишет Telegram-канал «Два майора», подтверждено два удара управляемыми авиабомба ВСУ по своим. После этого выживших добивали с помощью дронов на радиосвязи, сигнал от которых можно перехватить.

«То есть те, которые остались в окружении, чтобы они не сдались к нам в плен и не было кадров позора. Ну или чтобы не было свидетелей преступных приказов убивать мирное население», — отмечают авторы канала.

Противнику есть что скрывать. Недавно Минобороны РФ опубликовало видео с допросом украинских военных, которые сообщили, что у них был приказ расстреливать мирных жителей, выходящих из зоны боевых действий в сторону российских войск. При этом задержанные боевики на кадрах утверждают, что отказались выполнять это поручение.

Ликвидация остатков личного состава нужна Киеву и для того, чтобы никто не мешал создать красивую картинку очередного «героического спасения» солдат, на роль которых сейчас готовят националистов из запрещенных в России организаций. Они ни дня не провели в котле и находятся у его горловины, отказавшись идти на прорыв ради спасения сослуживцев.

«Тут можно вспомнить прецедент из истории Третьего рейха: когда Красная Армия окружила немецкие войска в Сталинграде, Гитлер до последнего не давал сдаться в плен армии Паулюса. А когда она все же сдалась — было объявлено об их гибели. Мол, погибли, но не сдались. Так и сейчас. Они понимают, что кадры массовой сдачи военных в плен широко разойдутся по СМИ», — отметил ветеран спецназа ДНР, соучредитель общественного движения «Южнорусское братство» Александр Матюшин.

Последние пару дней фиксируется продвижение российских штурмовиков в окрестностях села Гришино, расположенного к северо-западу от Красноармейска. Две недели назад противник накапливал там силы для деблокирующего удара. Однако сейчас российская пехота «пробует его на зуб» — это говорит о том, что ВСУ не только выбиты с северной окраины Красноармейска, но и потеряли контроль над полями между городом и селом.

Атаки через Родинское тоже захлебнулись в крови — военнослужащие ВСУ в своих канал пишут, что попытки пробиться в Красноармейск привели к ожесточенной мясорубке. Украинское командование пытается повторить российскую тактику просачивания в город, но из-за дикой спешки гонит пехоту на убой под дроны ВС РФ.

Тем временем российские Telegram-каналы пишут, что ВКС России наносят плотные бомбовые удары по поселкам Белицкое и Новоалександровка — там ВСУ пытаются оборудовать позиции, чтобы создать новую линию обороны. Командование ВС РФ, по всей видимости, видит эти планы и оперативно на них реагирует.