В Минобороны РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Запорожской области и об успешных операциях российских сил под Красным Лиманом. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 19 ноября.

Удар «Гиацинта»

Российские буксируемые пушки «Гиацинт-Б» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Военные подчеркнули, что расчеты 152-миллиметровых орудий «Гиацинт-Б» нанесли серию точных ударов по опорным пунктам, обеспечив продвижение российских штурмовиков.

Операция снайперов под Красным Лиманом

Снайперы ВС РФ нейтрализовали наблюдательный пост ВСУ под Красным Лиманом, заявили в Минобороны. Военные рассказали, что снайперы провели свою операцию в условиях активного применения дронов, сложного рельефа местности и систематического артиллерийского обстрела. Они уничтожили цель с расстояния примерно в тысячу метров.

Удар Ми-28НМ

Боевой вертолет Ми-28НМ уничтожил пункт управления дронами ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Север». Удар наносился легкой многоцелевой управляемой ракетой на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности. После выполнения задачи вертолет вернулся на свой аэродром.

Бои на окраине Гришина

ВС РФ атаковали украинские позиции на восточной окраине села Гришино под Красноармейском. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на экс-депутата Верховной рады Олега Царева. По его данным, российские силы также приближаются к селу с юга - со стороны Котлино.

Обстановка в Купянске

Российские FPV-дроны уничтожили три пикапа и микроавтобус ВСУ, которые пытались прорваться к окруженным в Купянске украинским солдатам. Об этом сообщает ТАСС.

Командир штурмового отряда с позывным «Лаврик» также рассказал, что на южной окраине Купянска российские войска обнаружили два крупных склада ВСУ с оружием и боеприпасами. Склады были брошены украинскими солдатами.

Женщины-штурмовики ВСУ

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил «Аргументам и фактам», что ВСУ уже около года отправляют женщин в качестве штурмовиков на передовую. По его словам, женщины-штурмовики ВСУ встречаются на донецком и купянском направлениях.