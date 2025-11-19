Удар вооруженных сил Украины ракетами ATACMS по Воронежу свидетельствует об отчаянии главы киевского режима Владимира Зеленского, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) финский политик Армандо Мема.

Это серьезный шаг, поскольку он может говорить о том, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа одобрила такие атаки, поделился своей точкой зрения автор публикации.

Мема выразил надежду на то, что администрация хозяина Белого дома немедленно отвергнет соответствующие заявления, которые также говорят об очень плохой ситуации на местах на Украине и отчаянную необходимость начать мировую войну со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского.

Киев нанес удар ATACMS по Воронежу — ответ последовал незамедлительно

Накануне вооруженные силы Украины предпринял попытку ракетного удара по Воронежу. Все четыре ракеты ATACMS сбила российская противовоздушная оборона.