Во Львове произошли новые взрывы

В Львове прогремела серия мощных взрывов. Власти сообщают о перебоях в энергоснабжении.

© Российская Газета

По данным мониторинговых ресурсов, к городу приближается новая группа из шести ракет, пишут "Военкоры Русской весны".

Горожане публикуют в соцсетях кадры мощных пожаров, дым которых виден из всех районов Львова.

Одной из целью ударов стал большой складской комплекс, пожар в нем снял проезжавший мимо автомобилист.

Помимо Львова, под комбинированный удар "Геранями" и ракетами разных типов в ночь на среду попали Николаев, Одесса, Харьков. Серия мощных взрывов произошла в Тернополе.