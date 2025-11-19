Среди убитых ударом возмездия за Воронеж могли быть специалисты из США

Американцы не только санкционировали удары по Воронежу баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами ATACMS, но и могли участвовать в самом процессе. Об этом в беседе с «МК» рассказал военный эксперт капитан 1-го ранга Василий Дандыкин. Он не исключил, что в нашем ответном ударе по американской пусковой установке в Харьковской области могли пострадать и иностранцы, инструктировавшие украинских военных.

Напомним, накануне противник ударил дальнобойными американскими ракетами по городу-миллионнику Воронежу в дневное время. Благодаря профессионализму российских военных все четыре ракеты ATACMS были перехвачены в воздухе.

Более того, по сообщения Минобороны РФ, было оперативно установлено место пуска ракет в Харьковской области. В районе населенного пункта Волосская Балаклея были обнаружены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS. Боевым расчетом комплекса «Искандер-М» был нанесен удар по ракетной позиции ВСУ. В результате удара возмездия уничтожены две пусковые установки с боекомплектом, а также личный состав боевых расчетов - до десяти человек.

«Отбить четыре ракеты в залпе - это прям очень круто. А потом быстро найти и наказать обе пусковые - это прям вообще что-то на уровне подвига», - оценил наш ответный удар бывший летчик-истребитель, админ канала Fighterbomber.

Противник при этом не только признал эту атаку, но и заявил, что сделал это не первый раз. По словам одного из украинских военных, ВСУ применяли ракеты ATACMS по Воронежу в начале этого года, «еще при Байдене».

Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что противник, испытывая кризис на линии боевого соприкосновения, все более скатывается в откровенный терроризм.

- Враг давно не наносил удары американскими кассетными ракетами ATACMS. Судя по всему, то, чем ударили, было взято из запасов, что говорит о том, что дела на Украине совсем плохи. ATACMS - это достаточно опасные ракеты, которыми, например, противник бил по пляжу Учкуевка в Севастополе. Обратите внимание, что враг бьет ими по мирному населению намеренно, - и европейские СМИ делают вид, что ничего не замечают.

- Кто все-таки запускал ракеты - исключительно украинские военные или западные инструкторы им помогали тоже?

- Выстрелы производились из установки HIMARS. Это американская реактивная система залпового огня, которая может стрелять тактическими ракетами ATACMS на расстояние до 300 километров. Поэтому я бы не исключал участия иностранных специалистов. Тем более что такие атаки должны быть обязательно санкционированы советниками из Пентагона.