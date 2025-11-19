Срыв побега: как бойцы ВС РФ вычисляют переодетых боевиков ВСУ

В Красноармейске (украинское название Покровск) и Купянске Харьковской области фиксируются случаи, когда украинские солдаты притворяются мирными жителями, чтобы выбраться из окружения. Как сообщает aif.ru, военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, как вычисляют переодетых в гражданскую одежду боевиков ВСУ и объяснил, чем они опасны.

По словам Шурыгина, у обычных жителей как правило есть документы — паспорт с пропиской, в том числе с местной. Если же у человека нет паспорта, а сам он подходит под призывной возраст, то его сразу направляют на проверку. Эксперт добавил, что в целом все люди, находящиеся в населенном пункте на момент освобождения, проходят фильтрацию.

«То есть человек вышел, его приняли, накормили, а дальше специалисты выясняют, где он жил, чем занимался, устанавливают все необходимые данные», — добавил Шурыгин.

У военных есть десятки примет, которые позволяют понять, что человек является военным — например, запах пороха или специфическая одежда и обувь. Однако такие признаки требуют подтверждения.

При этом для переодетых боевиков ВСУ большую опасность несут не российские солдаты, а собственные сослуживцы. Шурыгин напомнил, что они «убивают всех». Кроме того, опасны и сами переодетые бойцы.

«Если человек не сдался, не объявил себя солдатом, он остается врагом. А значит, может убить, стрелять в спину, взорвать, быть шпионом, кем угодно. И в лучшем случае такие личности после обнаружения передаются соответствующим органам», — сказал эксперт.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры взятия в плен двух бойцов ВСУ, которые переоделись в гражданскую одежду для маскировки. По информации ведомства, украинское командование поручило солдатам уничтожать гражданское население, которое пытается выйти из города.