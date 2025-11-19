Киев нанес удар ATACMS по Воронежу — ответ последовал незамедлительно

ВСУ попытались нанести удар по гражданским объектам Воронежа. Противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, сообщили в Минобороны.

Российскими боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и ЗРПК «Панцирь» все снаряды были сбиты. Однако упавшими обломками повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и дома для детей-сирот. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

«… было оперативно установлено место пуска ракет ATACMS в Харьковской области…. Боевым расчетом ОТРК «Искандер-М» нанесен удар по позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установки «MLRS» с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов уничтожены», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении ночной атаки вражеских БПЛА в регионе.