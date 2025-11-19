Российские войска нанесли ответные удары по украинским объектам

Российские войска в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам на территории России ударили по украинским объектам.

Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Атаки наносились по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, энергетической инфраструктуре, обеспечивавшей работу предприятий, а также складам с БПЛА дальнего действия на западе республики. По данным оборонного ведомства, все назначенные объекты были поражены.

Ранее Минобороны доложило, что все выпущенные украинской армией четыре ракеты ATACMS по Воронежу 18 ноября удалось сбить.

В ведомстве разъяснили, что этому способствовал противоракетный бой с помощью ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь». Обломки ATACMS повредили крыши геронтологического центра и детского дома в российском городе.