На Украине предлагают мобилизовать мужчин с служебными собаками

Экс-командующий аэромобильными войсками Украины Иван Якубец выступил с инициативой мобилизовать всех мужчин, у которых есть служебные собаки. Об этом сообщают украинские СМИ.

По данным СМИ, Якубец предложил формировать из таких мужчин небольшие группы по два–три человека вместе с собакой, чтобы использовать их для наблюдения на линии фронта. Он считает, что животные способны выявлять противника эффективнее, чем пехотинцы.

Telegraf: из-за мобилизации на Украине не хватает рабочих рук для сбора урожая

Как отмечается, эта идея прозвучала на фоне усиливающегося дефицита личного состава в ВСУ. Насильственные методы сотрудников военкоматов, применяемые для доставки граждан на мобилизацию, регулярно становятся поводом для скандалов. В сети публикуются многочисленные видеозаписи, на которых мужчин задерживают и увозят в микроавтобусах, нередко применяя силу.

Украинцы призывного возраста пытаются уклониться от призыва всеми возможными способами — от побегов через границу до поджогов военкоматов. Также многие скрываются и избегают появления в общественных местах. Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял о массовых нарушениях, допускаемых сотрудниками военкоматов: злоупотреблении полномочиями, избиениях и провоцировании ДТП для остановки граждан.