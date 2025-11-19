За семь часов над регионами сбили 26 украинских БПЛА

Средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников над Крымом, Брянской, Курской и Белгородской областями.

Об этом сообщили в Минобороны.

Уточняется, что с 13:00 до 20:00 мск 11 беспилотников сбили над территорией Республики Крым, десять БПЛА — над территорией Брянской области, четыре БПЛА — над Курской областью и один БПЛА — над территорией Белгородской области.

Ранее стало известно, что в результате ночной атаки украинских БПЛА на Кубани повреждено 17 жилых домов и два магазина.