За семь часов над регионами сбили 26 украинских БПЛА

МО: силы ПВО сбили 26 украинских дронов над четырьмя регионами России
Средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников над Крымом, Брянской, Курской и Белгородской областями.
Об этом сообщили в Минобороны.
Уточняется, что с 13:00 до 20:00 мск 11 беспилотников сбили над территорией Республики Крым, десять БПЛА — над территорией Брянской области, четыре БПЛА — над Курской областью и один БПЛА — над территорией Белгородской области.
Ранее стало известно, что в результате ночной атаки украинских БПЛА на Кубани повреждено 17 жилых домов и два магазина.