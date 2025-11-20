Названо число сбитых БПЛА над РФ ночью

За прошедшую ночь российские дежурные средства ПВО уничтожили 65 беспилотников, выпущенных украинскими войсками.

Как сообщили в Минобороны России, 18 объектов сбито над Воронежской областью, 16 - над Рязанской областью.

Также 14 вражеских БПЛА упали или перехвачены в Белгородском регионе.

В Тульской области ликвидировали семь летательных аппаратов, четыре - в Брянской. В Липецкой, Тамбовской области и Республике Крым суммарно уничтожили шесть дронов ВСУ (три, два и один соответственно).

В прошлые сутки удалось пресечь атаку также 65 украинских беспилотников. Тогда над Черным и Азовским морями противовоздушная оборона уничтожила 25 летательных аппаратов.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.