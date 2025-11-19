39 беспилотников сбиты за ночь над Кубанью, Черным и Азовскими морями

В течение минувшей ночи силы российские силы ПВО сбили над территорией Краснодарского края и прилегающими к нему Черным и Азовскими морями 39 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ракетная опасность со стороны БПЛА объявлялась в нескольких городах и районах, которая в настоящий момент отменена. А в Туапсинском округе, по информации главы муниципалитета Сергея Бойко, до этого времени по-прежнему сохраняется угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК). Руководитель округа обратился к тем, кто находится на морском берегу, отойти подальше от воды и укрыться зданиях.

Как уже сообщалось, в ночь на вторник во время атаки дронов в Северском районе края обломки одного из них упали на частный дом.

Фрагменты беспилотника упали в поселке городского типа Ильский, в котором находится один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающий завод.

В Оперштабе региона рассказали, что была повреждена кровля, потолок и остекление строения. Пострадавших нет.

А всего в период с 23.00 18 ноября и до 7.00 19 ноября, по данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотников над тремя регионами (кроме Кубани, также над Воронежской и Белгородской областями), Черным и Азовскими морями.