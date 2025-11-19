Минобороны раскрыло число сбитых за ночь над Россией беспилотников ВСУ

За ночь над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей были сбиты 65 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число раскрыли в Минобороны.

В ведомстве разъяснили, что больше всего дронов — 16 — ликвидировали над Черным морем.

Кроме того, 14 беспилотников уничтожили над Воронежской областью, 14 — над территорией Краснодарского края, 11 — над территорией Белгородской области.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Еще девять дронов были уничтожены над акваторией Азовского моря и один беспилотник над Брянской областью.

До этого сообщалось, что ВСУ в ночь на 19 ноября предприняли попытку атаковать Ростовскую область. Губернатор региона Юрий Слюсарь уточнил, что под ударом оказался Каменский район.

Тогда никто из мирных жителей не пострадал, подчеркнули власти Ростовской области.