Назван новый способ объяснить конфликт на Украине

Геополитика — как наука о влиянии пространства на международные отношения — позволяет изучить конфликт на Украине с трех разных сторон. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат политических наук, политгеограф, ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Игорь Окунев.

В частности, исследователь напомнил, что существует три типа пространства: физическое, относительное и когнитивное. Каждое из них открывает различные возможности понять причины и ход Специальной военной операции (СВО).

«Классическая геополитика видит кризис как борьбу за сферы влияния — за контроль над зоной, прилегающей к Хартленду, где сосредоточены ресурсы, транзитные потоки и транспортные маршруты», — указал эксперт.

При этом он подчеркнул, что если исходить из идей американского географа Николаса Спикмэна об относительной пространстве, то конфликт на Украине — это пример биполярного противостояния, когда более слабые государства вынуждены выбирать между двумя системами.

Так формируются лимитрофные пространства — зоны соприкосновения систем, где страны либо борются за нейтралитет, либо превращаются в арену противостояния. С Украиной произошло именно это Игорь Окунев политгеограф, ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО

Также Окунев напомнил о таком направлении как «критическая геополитика» — анализ представлений политиков о пространстве. По его словам, с этой точки зрения украинский конфликт стал столкновением украинской идентичности с российской. В частности, он указал на победу правых националистов в Киеве, которые вместо создания многокультурной федерации выбрали борьбу против русского языка.

Украинский кризис можно рассматривать с разных позиций, но что стало его «спусковым крючком», станет ясно не скоро Игорь Окунев политгеограф, ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО

В октябре президент России Владимир Путин отмечал, что Запад пытается сдерживать Россию не из-за идеологических различий, а объективных геополитических интересов. По его словам, это во многом предопределило нынешнюю эскалацию отношений с НАТО, которая развернулась на Украине.