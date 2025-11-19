Офицер ВСУ назвал вопросом времени подход российских войск к Киеву

Бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным Дед в интервью украинскому политологу Руслану Бортнику назвал вопросом времени подход российских войск к Киеву.

По его словам, людей на фронте критически не хватает и будет становиться все меньше. Так, например, если мобилизованы 30 тысяч человек, как заявляет Генштаб, из них 21 тысяча самовольно покинула часть, осталось девять тысяч. Кроме того, половина тех, кто попадает в часть, в первые несколько дней попадают в больницу и действительно имеют проблемы со здоровьем, пожаловался офицер.

Стало известно об успехах ВС России в Харьковской области

Получается, что по документам в бригаде военнослужащие есть, а на самом деле они отсутствуют, добавил Прошинский. Таким образом реально по всей линии соприкосновения в подразделения добавляется максимум две-три тысячи человек при заявленных 30 тысячах, отметил боец.

«Исходя из этих цифр, насколько реально держать одновременно эффективную оборону везде? Или надо тогда отходить. Но если мы будем откатываться, тогда возникает вопрос, через сколько недель [ВС РФ] могут подойти напрямую к Харькову, Днепру, Сумам, а потом и к Киеву», — заключил офицер ВСУ.

Ранее стало известно, что российские войска берут в клещи Гуляйполе Запорожской области. Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», Вооруженные силы России продвинулись у Ровнополья и Яблоково.