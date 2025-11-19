Офицер ВСУ назвал вопросом времени подход российских войск к Киеву
Бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным Дед в интервью украинскому политологу Руслану Бортнику назвал вопросом времени подход российских войск к Киеву.
По его словам, людей на фронте критически не хватает и будет становиться все меньше. Так, например, если мобилизованы 30 тысяч человек, как заявляет Генштаб, из них 21 тысяча самовольно покинула часть, осталось девять тысяч. Кроме того, половина тех, кто попадает в часть, в первые несколько дней попадают в больницу и действительно имеют проблемы со здоровьем, пожаловался офицер.
Получается, что по документам в бригаде военнослужащие есть, а на самом деле они отсутствуют, добавил Прошинский. Таким образом реально по всей линии соприкосновения в подразделения добавляется максимум две-три тысячи человек при заявленных 30 тысячах, отметил боец.
Ранее стало известно, что российские войска берут в клещи Гуляйполе Запорожской области. Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», Вооруженные силы России продвинулись у Ровнополья и Яблоково.