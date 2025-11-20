Колумбийские дезертиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) разыскиваются в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Из ВСУ сбежали около 20 бойцов колумбийского происхождения. Теперь их разыскивают по всей Харьковской области», — передает канал слова своего источника.

Отмечается, что подобный инцидент происходит не в первый раз, когда иностранные наемники уходят в бега и покидают свое расположение.

Ранее колумбийский правозащитник и военный в отставке Данте Инкапье рассказал, что группа колумбийских наемников, пытавшихся покинуть Украину вопреки воле их командования, бесследно исчезла.