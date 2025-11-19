Коротченко предположил, когда начнется производство истребителей Rafale для Украины

Франция может начать производство первых истребителей Rafale для Украины лишь через семь лет – после 2032 года. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

"Резерв мощностей Dassault Aviation будет достаточен для начала производства Rafale для Украины после 2032 года”, заявил эксперт.

При этом Коротченко добавил, что по прежнему остается вопрос, кто будет финансировать предполагаемую сделку стоимостью до 15 до 28,5 млрд долларов. К слову, цена одного нового истребителя Rafale в зависимости от заказанного пакета вооружения и обслуживания стартует от 150 млн долларов.

В настоящий момент Dassault Aviation выполняет контракты на поставку истребителей Rafale в Египет (30 единиц), Индонезию (42 единицы), Индию (26 единиц), Хорватию и Сербию (по 12 единиц), а также в ОАЭ (80 единиц). Компания также планирует нарастить производство истребителей до трех в месяц к 2026 году и до четырех в 2028-2029 года, однако пока это остается лишь планами, резюмировал Коротченко.