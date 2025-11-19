В Колумбии рассказали о потерях своих граждан на Украине

На Украине еженедельно погибают до 20 колумбийцев, воюющих на стороне украинской армии. Об этом заявил депутат от правящей в Колумбии коалиции «Исторический пакт» Алехандро Торо во время заседания палаты представителей конгресса, пишет РИА Новости.

Политик обратился к парламентариям с призывом одобрить законопроект о присоединении Колумбии к конвенции ООН 1989 года о борьбе с наемничеством. По его словам, многие граждане страны были завербованы обманным путем, что усиливает необходимость законодательного реагирования.

«На Украине каждую неделю гибнут по 20 [колумбийцев]. Многие из них были завербованы обманом… Я прошу участников этого пленарного заседания поддержать данный законопроект», — сказал Торо.

Колумбийские наемники по ошибке вступили в бой с десантом ВСУ

Он подчеркнул, что участие граждан страны в конфликтах за рубежом выходит из-под контроля. По данным депутата, колумбийские наемники участвуют в подготовке детей-солдат в Судане, задействованы в боевых действиях в Йемене и работают на наркогруппировки в Мексике.

В октябре наемники из Колумбии обратились к президенту республики Густаво Петро с просьбой вернуть их домой с Украины. В видеообращении наемники попросили лидера страны или МИД Колумбии вмешаться и взять ответственность за их жизни, поскольку они больше не хотят «работать» на Украине. По словам наемников, украинским властям нельзя верить, так как их обещания чрезвычайно лживы. Они пожаловались, что Киев не выплатил обещанный им гонорар.

Ранее правозащитник назвал число погибших колумбийских военных с начала СВО на Украине.